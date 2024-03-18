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FSM Köprüsü İrlanda Milli Günü için ışıklandırıldı

İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, İrlanda Milli Günü dolayısıyla yeşil renkte aydınlatıldı.

Muhammed Gencebay Gür  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
FSM Köprüsü İrlanda Milli Günü için ışıklandırıldı Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

FSM Köprüsü, "17 Mart Aziz Patrik Günü" olarak bilinen İrlanda Milli Günü'ne dikkati çekmek amacıyla yeşil renge büründü.

Köprüdeki aydınlatmanın sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.

İrlanda'nın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İrlanda'nın Milli Günü dolayısıyla bu akşam İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşile büründü. Yaşasın cumhuriyetlerimiz, yaşasın halklarımızın kardeşliği." ifadeleri kullanıldı.

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