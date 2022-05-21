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Fransa'da rahatsızlanan çocuk, tedavisi için Türkiye'ye getirildi

Fransa'da ailesiyle yaşayan Türk vatandaşı çocuk, rahatsızlığı nedeniyle tedavi için ambulans uçakla Bursa'ya nakledildi.

Sergen Sezgin, Fatih Çapkın   | 21.05.2022
Fransa'da rahatsızlanan çocuk, tedavisi için Türkiye'ye getirildi Fotoğraf: Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı

Bursa

Yabancı cisim aspirasyonuna bağlı solunum durması sonucu beyni oksijensiz kalan A.Ö. (5), Strazburg Hautepierre Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Ailenin yardım çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Fransa'ya gönderilen ambulans uçağa alınan çocuk, Yenişehir Havalimanı'na getirildi.

Burada ambulansa konulan A.Ö, tedavisinin devam edeceği Bursa Şehir Hastanesine götürüldü.


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