Dolar
9.61
Euro
11.11
Altın
1,783.40
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,522.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Fotoğrafçılar 'Saklı cennet' Hizan'ın eşsiz sonbaharını görüntüledi

Bozulmamış doğası, tarihi dokusu, asırlık taş evleri ve dereleriyle yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Bitlis'in Hizan ilçesi, sonbaharda da fotoğraf sanatçılarının uğrak yeri haline geldi.

Ahmet Okur   | 30.10.2021
Fotoğrafçılar 'Saklı cennet' Hizan'ın eşsiz sonbaharını görüntüledi Fotoğraf: Ahmet Okur - Anadolu Ajansı

Bitlis

Hizan ilçesine bağlı köylerde, sonbaharın doğaya yansıyan renkleri kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Bu güzellikleri kayıt altına alan fotoğraf sanatçıları ayrıca vatandaşların yaklaşan çetin kış mevsimi öncesi hazırlıklarını da görüntüleme fırsatı buldu.

Bursa'dan Hizan ilçesine gelen 10 kişilik grupta yer alan Ahmet Çetin, AA muhabirine, fotoğraf çekmek için 4 yılda 6 kez ilçeye geldiklerini aktardı.

Doğa fotoğrafçıları için Hizan ilçesinin çok uygun bir yer olduğunu dile getiren Çetin, "Burada doğa ile ilgili muhteşem manzaralar var. Eğer Türkiye'de doğa fotoğrafları nerede çekilir diye düşünen olursa sadece Yedi Göller'de değil gelip buralardaki bu doğa güzelliklerini mutlaka görmeliler ve arşivlerine saklamalılar." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da son 24 saatte 40 bin 251 kişide Kovid-19 tespit edildi
Kovid-19'u aşı sayesinde hafif atlatan hemşire çiftten aşı çağrısı
Japonya'da Kovid-19'a karşı üretilen 82 milyon maske depolarda bekliyor
ABD Gıda ve İlaç Dairesinden 5-11 yaşta acil kullanım için Pfizer-BioNTech aşısına onay
Sağlık Bakanı Koca, Kırıkkale'nin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu

Benzer haberler

Fotoğrafçılar 'Saklı cennet' Hizan'ın eşsiz sonbaharını görüntüledi

Fotoğrafçılar 'Saklı cennet' Hizan'ın eşsiz sonbaharını görüntüledi

'Göletler Diyarı' Pazaryeri sonbahar renklerine büründü

Bosna Hersek'teki Una Milli Parkı'nda sonbahar bir başka güzel

Artvin sonbahar güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Artvin sonbahar güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor
Doğal güzelliğiyle tescilli Girlevik Şelalesi sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor

Doğal güzelliğiyle tescilli Girlevik Şelalesi sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor
Ilgaz ve Küre dağları sonbahar renklerine büründü

Ilgaz ve Küre dağları sonbahar renklerine büründü