Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkili ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.
Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Kahraman Komandolarımızın operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/sFRf73iVRa— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2021
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha komandoların operasyonuyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.