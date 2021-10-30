Dolar
9.61
Euro
11.11
Altın
1,783.40
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,522.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 30.10.2021
Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkili ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha komandoların operasyonuyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da son 24 saatte 40 bin 251 kişide Kovid-19 tespit edildi
Kovid-19'u aşı sayesinde hafif atlatan hemşire çiftten aşı çağrısı
Japonya'da Kovid-19'a karşı üretilen 82 milyon maske depolarda bekliyor
ABD Gıda ve İlaç Dairesinden 5-11 yaşta acil kullanım için Pfizer-BioNTech aşısına onay
Sağlık Bakanı Koca, Kırıkkale'nin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon

Pençe Yıldırım ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video mesaj

MSB'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video mesaj
YPG/PKK’nın intihar ve bombalı araç saldırıları güvenli bölgelerde kaos ve düzensizliği hedefliyor

YPG/PKK’nın intihar ve bombalı araç saldırıları güvenli bölgelerde kaos ve düzensizliği hedefliyor
Türk askerinin Irak, Suriye ve Lübnan'daki görev sürelerinin uzatılması kararları Resmi Gazete'de

Türk askerinin Irak, Suriye ve Lübnan'daki görev sürelerinin uzatılması kararları Resmi Gazete'de