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Flamingolar Hürmetçi Sazlığı'nı şenlendirdi

Kayseri'de flamingolar, uluslararası öneme sahip sulak alan Hürmetçi Sazlığı'nda güzel görüntüler oluşturdu.

Sercan Küçükşahin   | 17.04.2022
Flamingolar Hürmetçi Sazlığı'nı şenlendirdi Fotoğraf: Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı

Kayseri

Halk arasında "Allı Turna" olarak da bilinen flamingolar, dinlenme ve beslenme yeri olarak kullandıkları kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki sazlığa baharın gelmesiyle adeta akın etti.

Endüstri bölgesi ve şehir hayatıyla iç içe olmasına rağmen sazlığı tercih eden yüzlerce flamingo, bölgeyi şenlendirdi. 

Flamingoların yanı sıra birçok kuş çeşidi ve yılkı atlarını da ağırlayan Hürmetçi Sazlığı, kuş gözlemcileri ve fotoğraf sanatçılarınca da tercih ediliyor. 

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