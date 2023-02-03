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Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Sertaç Bulur   | 03.02.2023
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" bilgisi paylaşıldı.

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