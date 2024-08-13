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Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM'yi ziyareti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos'taki Ankara ziyaretinde TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırılarını anlatacak.

Ali Kemal Akan  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM'yi ziyareti

TBMM

1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı çağrısı üzerine 15 Ağustos Perşembe günü toplanacak.

TBMM'nin, Filistin halkına ve davasına güçlü desteğini göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla gerçekleşecek Genel Kurul oturumunda, Filistin Devlet Başkanı Abbas bir konuşma yapacak.

Abbas, Meclis'e yapacağı ziyarette, ilk olarak TBMM Başkanı Kurtulmuş ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

İkili görüşmenin ardından Abbas ve Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Meclis'te bir araya gelecek.

Genel Kurul, 15.00’te TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından açılacak. Kurtulmuş’un açılış konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas'a söz verilecek. Abbas, milletvekillerine İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırılarını anlatacak. Abbas'ın konuşması İngilizce, Türkçe ve Fransızcaya anlık tercüme edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Abbas’ın konuşmasını Genel Kurul Salonu’nda dinleyecek.

Genel Kurul özel toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şeref Holü'ndeki Filistin temalı fotoğraf sergisini gezecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Filistin Devlet Başkanı Abbas ve heyetiyle Meclis’teki Mermerli Salon'da bir araya gelecek.

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