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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Filistin meselesini görüştü

Ramallah'ta gerçekleşen görüşmede bölgedeki güncel meseleler de ele alındı.

Mücahit Aydemir, Enes Canlı   | 24.05.2022
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Filistin meselesini görüştü

Kudüs

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Filistin meselesi ve bölgedeki güncel gelişmeleri ele aldı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin temasları kapsamında Ramallah'a gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Görüşmede Filistin meselesi ile bölgedeki güncel gelişmeler değerlendirildi. Abbas’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Çavuşoğlu, Filistinli lideri Türkiye'ye davet etti.

Ramallah ziyaretinde Abbas görüşmesi öncesinde Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile bir araya gelen ve dışişleri bakanlığı düzeyindeki Türkiye-Filistin Ortak Komitesi İkinci Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu, yarın İsrail'de temaslarda bulunacak.

İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası yapılacak görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alınması planlanıyor.

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