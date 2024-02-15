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FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-6" operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 14 ildeki "Kıskaç-6" operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-6" operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "FETÖ'cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince 14 ilde operasyon düzenlediğini belirten Yerlikaya, Konya, Ardahan, Manisa, Kayseri, Bursa, Rize, Çanakkale, Şanlıurfa, Aksaray, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir, Kırıkkale ve Eskişehir'deki eş zamanlı operasyonlarda 42 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, söz konusu terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgütün "gaybubet evlerinde" barınan, örgütün "askeri mahrem yapılanması" ve "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde yer alan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve örgütün kriptolu haberleşme programı kullanıcısı olduğu belirlenen zanlılara yönelik operasyonlarda, sahte kimlikler, çok miktarda Türk lirası ve dijital materyale el konulduğunu ifade etti.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hain FETÖ'ye göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz." ifadelerine yer verdi.

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