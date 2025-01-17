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FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli operasyonda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

Koray Taşdemir, Zeynep Yeşildal  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli operasyonda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerden 17'sinin tutuklanmasına, 23'ü hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi.

Hakimlik, gözaltı kararı verilen 10 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Soruşturma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapmıştı.

Ekiplerce, örgüt içerisinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, birbirleriyle ankesörlü telefonla irtibat kuran ve haklarında itirafçı beyanı bulunan aralarında 3'ü ihraç edilmiş 13 polis memuru, 2 astsubay, 2 araştırma görevlisi, icra müdürü, Ticaret Bakanlığı müfettiş yardımcısı, öğretmen, doktor ve emekli polis memuru ile kapatılan eski askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 50 şüpheli belirlenmişti.

İstanbul, Sivas, Zonguldak, Kocaeli ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 41 şüpheliyi yakalamıştı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

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