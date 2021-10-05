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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 46 şüpheliye gözaltı kararı

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması soruşturması kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Murat Kaya   | 05.10.2021
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 46 şüpheliye gözaltı kararı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar tarafından yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığının çalışmaları sonucu, FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli ankesör-büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak ve ayrıca aynı ankesörlü kartla arandığı tespit edilen, örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı, ümit yapılanması gibi başkaca deliller elde edilen 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 21 ilde çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin görev tanımları ve sayıları şöyle:

"Jandarma Genel Komutanlığında görevli 1 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 1 astsubay ve ihraç edilen 2 astsubay, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlisi 1 yüzbaşı ve 4 astsubay, sözleşmesi feshedilen 1 üsteğmen, ihraç edilen 1 astsubay ve emekli 1 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevlisi 1 astsubay ve ihraç edilen 3 astsubay, GATA görevlisi 1 astsubay, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlisi 1 yüzbaşı, 19 kapatılan askeri okul öğrencisi, Milli Eğitim Bakanlığında görevli 1 öğretmen, Gelir İdaresi Başkanlığından ihraç edilen 1 memur ve 7 sivil şahıs."

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