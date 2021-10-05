Dolar
8.85
Euro
10.27
Altın
1,758.06
ETH/USDT
3,019.70
BTC/USDT
43,872.00
BIST 100
1,394.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 üniversiteye rektör atadı.

Hamdi Çelikbaş   | 05.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Hasan Uslu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Atama kararları Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.​​​​​​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Personel Genel Müdürlüğüne ise Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aynı yerde genel müdür yardımcısı olan İsmail Ertüzün getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliklerine ise vergi müfettişleri Birnur Eryol, Emel Aka, Eyyup İnce, Hakan Suha Alan, Murat Serbes, Mustafa Küçükkara, Ramazan Aytekin Eryılmaz, Safinur Öztürk ve Zafer Kütük'ün atamaları yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine ise yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren 89 vergi müfettiş yardımcısı atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Elazığ İl Müdürü Suat Kenç ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü görevlerinden alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
IMF, Kovid-19 salgınından bu yana 86 ülkeye 110 milyar doların üzerinde finansman sağladı
İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 22 ilde yüzde 75'i geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 28 bin 810 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi
AB ilaç düzenleyicisinden Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozuna yeşil ışık

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi verdi

Türkiye, Irak ve Libya ile terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak

Atama karaları Resmi Gazete'de

Atama karaları Resmi Gazete'de
AYM, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev sürelerine ilişkin kanun hükümlerinin iptal istemini reddetti

AYM, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev sürelerine ilişkin kanun hükümlerinin iptal istemini reddetti
YEKA RES-3 yarışma başvuruları 14 Aralık'ta alınacak

YEKA RES-3 yarışma başvuruları 14 Aralık'ta alınacak