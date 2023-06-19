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FETÖ'nün sözde "yöneticisi" Zekeriye Cerit tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sözde Türkmenistan yapılanması yöneticisi Zekeriye Cerit tutuklandı.

İsa Toprak  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
FETÖ'nün sözde "yöneticisi" Zekeriye Cerit tutuklandı

Ankara

FETÖ'nün firari üst düzey mensuplarının saklandıkları "gaybubet" adı verilen hücre evlerinden yurt dışına firar etme arayışında oldukları yönünde bilgi elde edilmesi üzerine 17 Haziran'da 2 ayrı operasyon düzenlenerek yakalanan Cerit, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da FETÖ'ye ait derneklerde para aklanması ve örgütün Türkmenistan yapılanmasındaki faaliyetleri nedeniyle terör örgütü yöneticisi olmak suçundan İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar" listesinde gri kategoride bulunan Zekeriye Cerit, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklandı.

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