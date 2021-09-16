Dolar
8.51
Euro
10.01
Altın
1,753.45
ETH/USDT
3,612.30
BTC/USDT
48,011.00
BIST 100
1,418.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı savunma için ek süre istedi

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın yargılanmasına başlandı.

Tanju Özkaya   | 16.09.2021
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı savunma için ek süre istedi

Ankara

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İnandı, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Ömer Faruk Kar, kimlik tespitinin ardından iddianamedeki suçlamaları hatırlatarak savunma yapması için İnandı'ya söz verdi.

Kolu kırık olduğu için savunma hazırlayamadığını belirten sanık İnandı, sağlık sorunları giderilene kadar ek süre istedi.

Ayrıca dosyadaki bazı tanık beyanlarına ulaşamadığını, bir sonraki celseye kadar bunları incelemek istediğini ifade eden İnandı, sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, İnandı'nın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianame

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı, 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İnandı için "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianameye göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemeyen ancak FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul eden İnandı, örgütün bu bölgedeki yapılanması hakkında detaylı bilgi verdi.

İnandı, FETÖ'nün bugüne kadar deşifre olmamış çok sayıda yöneticisinin isim ve sorumluluk alanlarını da deşifre etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'dan ABD'li Johnson & Johnson şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşısına onay
Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 45 ilde arttı, 36 ilde azaldı
Fransa'da Kovid-19 aşısı olmayan yaklaşık 3 bin sağlık çalışanı açığa alındı
Afrika'da 3 ayda 72 bin Kovid-19 bağlantılı ölüm kaydedildi
DEÜ Tıp Fakültesindeki antikor araştırması 3. doz aşının etkililiğini ortaya koydu

Benzer haberler

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı savunma için ek süre istedi

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı savunma için ek süre istedi

GGTürkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Güngen: Türk-Japon siyasi ilişkileri somut adımlar için çok iyi zemine sahip

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadının 'darbe imalı yazışmaları' dava dosyasına girdi

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadının 'darbe imalı yazışmaları' dava dosyasına girdi
Adalet Bakanı Gül: Adaletin asıl tecelligahı temiz vicdan ve akıldır

Adalet Bakanı Gül: Adaletin asıl tecelligahı temiz vicdan ve akıldır
FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada 42 gözaltı kararı

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada 42 gözaltı kararı