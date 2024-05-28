Dolar
32.19
Euro
35.03
Altın
2,344.53
ETH/USDT
3,896.20
BTC/USDT
68,493.00
BIST 100
10,614.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Gündem

FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen, FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 8 zanlının, FETÖ'nün soruşturmaları kapsamında adli işlem geçiren bazı kişilerin çocukları başta olmak üzere örgüte yeni eleman sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin, bazı öğrencileri üniversitede öğrenim gördükleri illerde örgütün evlerine yönlendirip yeniden yapılanma arayışında olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında FETÖ'nün güncel öğrenci evlerinde 2-3 kişilik grupların kaldığı, dikkati çekmemek için eve ait fatura aboneliklerinin ikamette kalan kişilerden birinin üzerine aldığı anlaşıldı.

Zanlıların gizliliğe üst düzey dikkat ettikleri, internet tabanlı programlardan görüştükleri, evlerde kesinlikle örgütsel doküman, kitap ve belge bulundurulmadığı belirlendi.

Polis ekipleri, İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte sağanak etkili oldu
THY'nin tecrübesiz kabin memuru alımı için son gün
Kars'ta etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi
Kobani olaylarına ilişkin 5 eski HDP milletvekili hakkında iddianame
FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı

Benzer haberler

FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı

FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi

İstanbul'da kaçak tütün operasyonunda sahte akaryakıt da ele geçirildi

İstanbul 2024 yılının ilk 4 ayında ziyaretçi rekoru kırdı

İstanbul 2024 yılının ilk 4 ayında ziyaretçi rekoru kırdı
PMYO Giriş Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin 8 zanlı hakkında gözaltı kararı

PMYO Giriş Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin 8 zanlı hakkında gözaltı kararı
Mobilyacı Mesut usta minibüsleri karavana dönüştürüyor

Mobilyacı Mesut usta minibüsleri karavana dönüştürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet