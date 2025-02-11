Dolar
36.01
Euro
37.12
Altın
2,912.07
ETH/USDT
2,712.10
BTC/USDT
98,240.00
BIST 100
9,819.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmada 6 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 5'i aktif kamu çalışanı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cemil Murat Budak, Neriman Senanur Torun  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmada 6 gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün KPSS çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen ve örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edilen 5'i aktif kamu çalışanı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmada 6 gözaltı kararı
Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi
Kahramanmaraş ve Çorum'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Düzce'de kar küreme aracı ile tırın köprüden devrildiği kazada sürücüler öldü
Erzurum'da dedektör köpek "Zahir"in desteğiyle kaçak sigara, tüfek ve tabanca yakalandı

Benzer haberler

FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmada 6 gözaltı kararı

FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmada 6 gözaltı kararı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin inceleme başlattı

İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı
Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı

Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı
İsrail'in hava saldırısında öldürülen 3 Türk vatandaşının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

İsrail'in hava saldırısında öldürülen 3 Türk vatandaşının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet