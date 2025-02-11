FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmada 6 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 5'i aktif kamu çalışanı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün KPSS çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen ve örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edilen 5'i aktif kamu çalışanı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.