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FETÖ'nün hücre evlerinde saklanan 16 şüpheliden 13'ü Ankara'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edilen 16 şüpheliden 13'ü yakalandı.

Neriman Senanur Torun  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
FETÖ'nün hücre evlerinde saklanan 16 şüpheliden 13'ü Ankara'da yakalandı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, firari FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmada, terör örgütü üyelerinin barındığı ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Yakalanmamak amacıyla örgütün talimatları doğrultusunda sık sık ev değiştirerek, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen, kamu görevinden ihraç 16 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

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FETÖ'nün hücre evlerinde saklanan 16 şüpheliden 13'ü Ankara'da yakalandı
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