FETÖ'nün hücre evlerinde saklanan 16 şüpheliden 13'ü Ankara'da yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edilen 16 şüpheliden 13'ü yakalandı.
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, firari FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmada, terör örgütü üyelerinin barındığı ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Yakalanmamak amacıyla örgütün talimatları doğrultusunda sık sık ev değiştirerek, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen, kamu görevinden ihraç 16 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.