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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gebze Teknik Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve mensuplarının sosyal medyadaki hesaplarında öldüğü iddia edilen elebaş Fetullah Gülen'in son görüntüleri 13 Ekim’de AA tarafından çekilmiş. -VTR-
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FETÖ kaynakları, örgüt elebaşı Gülen'in öldüğünü iddia etti

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve mensuplarının sosyal medyadaki hesaplarında elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi.

Tuğba Altun  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
FETÖ kaynakları, örgüt elebaşı Gülen'in öldüğünü iddia etti

Ankara/New York

Örgüt yönetiminin en çok kullandığı sosyal medya hesaplarından "Herkülnağme"de yapılan paylaşımda, elebaşı Gülen'in öldüğü iddia edildi.

"Herkülnağme"deki paylaşımın ardından örgüte ait diğer sosyal medya hesaplarında aynı iddia dolaşıma girdi.

Gülen'in akrabaları ve örgüt yönetimine yakın olup sosyal medyada aktif olan çok sayıdaki isim de elebaşın öldüğünü öne sürdü.


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