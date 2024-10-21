FETÖ kaynakları, örgüt elebaşı Gülen'in öldüğünü iddia etti
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve mensuplarının sosyal medyadaki hesaplarında elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi.
Ankara/New York
Örgüt yönetiminin en çok kullandığı sosyal medya hesaplarından "Herkülnağme"de yapılan paylaşımda, elebaşı Gülen'in öldüğü iddia edildi.
"Herkülnağme"deki paylaşımın ardından örgüte ait diğer sosyal medya hesaplarında aynı iddia dolaşıma girdi.
#Canlı: Öldüğü iddia edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftlik evine yakın bir bölgeden yayındayız https://t.co/lI9XN6wobI— AA Canlı (@AACanli) October 21, 2024
Gülen'in akrabaları ve örgüt yönetimine yakın olup sosyal medyada aktif olan çok sayıdaki isim de elebaşın öldüğünü öne sürdü.
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