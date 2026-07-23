Fethiye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Gökçeovacık Mahallesi'nde dün başlayan ve ardından İnlice Mahallesi’ne ulaşan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi. Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri yangına müdahaleyi sürdürdü.

Yangına 6 dakikada müdahale başladı

Orman Genel Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, gazetecilere, dün başlayan orman yangınına 6 dakika gibi kısa sürede müdahaleye başladıklarını söyledi.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

Yangın sırasında meteorolojik şartlar bakımından sıkıntılı ve riskli bir durum olduğunu belirten Karacabey, "Bu yangına ilk etapta toplamda 19 hava aracı ve 108 kara ekibi, 600 personelimizi sevk ettik. Sadece tabii ki Orman Genel Müdürlüğü personeli ve araçları değil, Valimizin koordinasyonunda, diğer kamu kurum kuruluşları, Devlet Su İşleri, Karayolları ve belediyelerimizin ekipleri, ekipmanları yangın mahalline intikal etti ve gönüllülerimiz de bu yangında bizimle birlikte çalıştı." dedi.

Yangının ilerleme istikametinde özellikle İnlice Mahallesi'ni tehdit ettiğini anlatan Karacabey, çalışmanın ağırlık merkezini, özellikle vatandaşların can güvenliği bakımından meskun mahallin zarar görmemesi adına bu bölgeye kaydırdıklarını dile getirdi.

“Büyük bir memnuniyetle ifade edebiliyoruz ki yangını kontrol altına aldık”

Havadan ve karadan gün boyu verdikleri mücadele neticesinde 21.30 sıralarında yangının enerjisini düşürdüklerini belirten Karacabey, şöyle devam etti:

“23.40 sıralarında da yangının büyük ölçüde kontrol altında olduğunu duyurduk. Gece boyunca yer ekiplerimizin yaptıkları fedakarca mücadeleler neticesinde, şu an itibarıyla büyük bir memnuniyetle ifade edebiliyoruz ki yangını kontrol altına aldık. Bu yangında yaklaşık tabii, ölçüm neticesinde, hassas tespitler neticesinde ortaya çıkacak, 280 hektar ormanlık alanımız etkilendi. Birçok canlı da ağaçlarla birlikte maalesef etkilenmiş oldu. Tek teselli olacağımız husus varsa, yangın sırasında çok şükür, vatandaşlarımızın, insanımızın ve yangın mahallinde çalışan kendi personelimiz ve diğer ekiplerin hayati tehlikesiyle ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşanmamış olması. Tabii etkilenen orman alanının dışında, orman dışı alan diye ifade ettiğimiz alan da var. Fakat buralarda da önemli ölçüde büyük bir hasarın olmadığını ifade edebiliriz.”

Geçen hafta Milas'ın Bozalan mevkisinde büyük bir orman yangını yaşandığını hatırlatan Karacabey, "O yangın da hızı 40 kilometrenin üzerinde ve yine kuzeyden esen, kuru hava taşıyan bir rüzgarın olduğu ortamda yaşandı. O yangın da bildiğiniz gibi, hem doğu istikametinde hem batı istikametindeki blok orman alanları, özellikle batı tarafındaki 1600 hektarlık blok orman alanı, orada bulunan yerleşim yeri, yine aynı şekilde doğu tarafında bulunan yerleşim yerine sıçramaması için verdiğimiz etkili ve etkin müdahale neticesinde kontrol altına alınmış oldu." ifadelerini kullandı.

Karacabey, Milas'taki sahada da yaklaşık 490 hektarlık orman alanının ve 215 hektarlık orman dışı sahipli arazinin yangından etkilendiğini kaydetti.

Bir hafta arayla Muğla'da 2 ciddi yangın çıktığına işaret eden Karacabey, daha dikkatli olunmasını istedi.

Karacabey, ​​​​​​​"Şunu açık yüreklilikle bir kere daha ifade ediyoruz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanan hiçbir orman alanı, tek bir karış orman alanı tekrar ormanlaştırmanın dışında başka bir maksatla kullanılmadı, kullanılmayacak." diye konuştu.

Bekir Karacabey, yangına müdahale çalışmalarında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlar ile ekiplere teşekkür etti.

Yanan alanlar havadan görüntülendi

Yangın yaklaşık 300 hektarlık alanda zarara neden oldu.

Yanan alanlar, gazeteciler tarafından Orman Genel Müdürlüğü "Nefes" yangın söndürme helikopteri ile havadan görüntüledi.

Bölgedeki yeşil alanların gri ve siyah tonlara dönüştüğü görüldü.

Mahalle sakinleri evlerine kadar yaklaşan orman yangınını anlattı

Yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınırken, tahliye edilen bazı evlerin sakinleri evlerine döndü.

Yangının bir evin bahçesine ulaştığı anlar ise evin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

İnlice Mahallesi sakini 55 yaşındaki Hüseyin Karaca, AA muhabirine, yangın sırasında denizde olduklarını, alevleri fark edince hızla evlerine döndüklerini söyledi.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

Evde bebek bulunduğu için mama ile bazı eşyaları alarak bölgeden ayrıldıklarını anlatan Karaca, "Alevlerin yukarıdan eve doğru indiğini görünce hemen çıktık. Bahçenin kapısını ve kümesleri açtım. Hayvanlar canını kurtarsın diye. Sabah olunca ancak eve dönebildik." dedi.

Yangında evlerinin zarar görmediğini belirten Karaca, zeytin ağaçlarının yanı sıra bahçedeki depo, garaj ve içerisindeki eşyaların tamamen yandığını ifade etti.

Depodaki tüplerden birinin patladığını, diğerinin ise patlamadan ekipler tarafından çıkarıldığını dile getiren Karaca, AFAD ekiplerinin kaçan köpeklerini kurtardığını, tavuklarının da yangından zarar görmediğini söyledi.

Karaca, vatandaşları sıcak ve kuru havalarda daha dikkatli olmaları konusunda uyararak, şunları kaydetti:

“Bu havalar çok tehlikeli. Yangının karşıdaki dağdan aşağıya inme hızını hiç kimse tahmin edemezdi. O kadar hızlı indi ki alevler anlayamadım bile. Birkaç dakika içerisinde yangın dağın zirvesinden aşağıya indi. İnsanların bu havalarda hiçbir şey yakmaması lazım. Sigara içenler de çok dikkatli olmalı.”

Bülent Aktaş (51) da yangını evinin dışındaki güvenlik kameralarından izlediğini belirtti.

Alevlerin kısa sürede evlerinin çevresini sardığını anlatan Aktaş, "Verilmiş sadakamız varmış. Çok şükür evimizde bir sıkıntı yok. Sadece elektrik tesisatımız yandı. Bahçedeki minderlerin üzerine kıvılcımlar düşmüş ancak nasıl olduysa sönmüş." diye konuştu.