Dünya Bankası Grubu, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin 19,6 milyar dolarlık doğrudan fiziksel hasara yol açtığını tahmin etti.

Dünya Bankasından Venezuela'daki depremlerin 19,6 milyar dolarlık hasara yol açtığı tahmini Dünya Bankası Grubu, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin 19,6 milyar dolarlık doğrudan fiziksel hasara yol açtığını tahmin etti.

Bankadan yapılan açıklamada, Küresel Hızlı Hasar Tahmini (GRADE) çalışmasından elde edilen bulgular paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Haziran'daki depremlerin Venezuela'da 19,6 milyar dolar tutarında doğrudan fiziksel hasara neden olduğunun tahmin edildiği bildirildi.

Dünya Bankası açıklamasında, söz konusu hasarın Venezuela'nın ekonomik toparlanması açısından yeniden imar çalışmalarının zamanında gerçekleştirilmesinin önemini ortaya koyduğu vurgulandı.

Değerlendirmeye göre toplam hasarın yüzde 47'sinin konut binalarında meydana geldiği belirtilen açıklamada, yüzde 27'sinin altyapıda ve yüzde 26'sının konut dışı binalarda görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, La Guaira eyaleti ve Distrito Capital'ın en ağır etkilenen bölgeler olduğu, bu iki bölgedeki hasarın toplam hasarın yaklaşık yarısını oluşturduğu kaydedildi.

Mevcut kamu ve özel sektör yatırım seviyeleri dikkate alındığında, yeniden imarın büyük ölçüde diğer yatırım projelerine ayrılan kaynakların yeniden yönlendirilmesiyle finanse edilmesi gerekeceği belirtilen açıklamada, bu durumda yeniden inşa sürecinin 10 yıllık bir dönem sonunda dahi tamamlanmamış kalabileceği ve ekonomik faaliyetler üzerinde kalıcı olumsuz etkiler yaratabileceği ifade edildi.

Açıklamada, buna karşılık daha yüksek kamu ve özel sektör yatırımlarıyla desteklenen daha hızlı bir yeniden imar sürecinin, depremlerin ekonomik ve sosyal etkilerini azaltabileceği vurgulandı.