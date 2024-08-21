Dolar
33.92
Euro
37.77
Altın
2,501.73
ETH/USDT
2,597.40
BTC/USDT
59,525.00
BIST 100
9,932.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Fethiye'de ormanlık alanda çıkan söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Ali Rıza Akkır  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Fethiye'de ormanlık alanda çıkan söndürüldü Fotoğraf: Ali Rıza Akkır - AA

Muğla

Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisindeki Babadağ'ın eteklerinde, ormanlık alanda iddiaya göre, elektrik direğinden çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.

Bölgede etkili olan rüzgara rağmen ekiplerin yoğun çabasıyla alevler yayılmadan söndürüldü.

Öte yandan, hava araçlarının yangına müdahalesi dolayısıyla Babadağ'dan gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşlarına yaklaşık 45 dakika ara verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Müzakere masasına oturmak için egemenliğimizin kabul edilmesini talep ediyoruz
Yurt genelinde sıcaklıklar 4 ila 5 derece düşecek
Isparta'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Benzer haberler

Fethiye'de ormanlık alanda çıkan söndürüldü

Fethiye'de ormanlık alanda çıkan söndürüldü

Bolu'daki orman yangınında köylülerin önlemi asırlık ağacı yanmaktan kurtardı

Kazdağları Milli Parkı yangın riski nedeniyle 31 Ekim'e kadar girişe kapatıldı

Orman yangınlarının zirve yaptığı dört günde İHA'lar 301 saat gözcülük yaptı

Orman yangınlarının zirve yaptığı dört günde İHA'lar 301 saat gözcülük yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki yangından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki yangından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaptı
Bolu'da yangına müdahale eden orman işçisi, şefini alevlerden kurtarmadan bölgeden ayrılmamış

Bolu'da yangına müdahale eden orman işçisi, şefini alevlerden kurtarmadan bölgeden ayrılmamış
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet