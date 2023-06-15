Dolar
23.66
Euro
25.67
Altın
1,932.73
ETH/USDT
1,635.10
BTC/USDT
24,913.00
BIST 100
5,404.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Fethiye'de okulun işlettiği plaja Mavi Bayrak asıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde okulun işlettiği, liselilerin çalışarak mesleğe hazırlandığı plaja "Mavi Bayrak" verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Ali Rıza Akkır  | 15.06.2023 - Güncelleme : 15.06.2023
Fethiye'de okulun işlettiği plaja Mavi Bayrak asıldı Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Büyük Samanlık Koyu'nu işletme hakkı 4 yıl önce Kaymakamlıkla yapılan protokolle 20 yıllığına Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verildi.

Lise öğrencilerinin usta öğreticiler gözetiminde çalışmaya başladığı plaj, geçen yılın ardından yeniden Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Plajda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Yusuf İzzet Karaman, ilçenin turizmde marka olma yolunda sağlam adımlarla ilerlediğini söyledi.

Fethiye'nin, Türkiye'de "turizm" denilince ilk akla gelen yerlerden olduğunu belirten Karaman, "İlçede birçok nokta hem yerli hem yabancı turistlerimizin hafızalarına kazınıyor. Dolayısıyla turizmi markalaştırma, 4 mevsime yayma noktasında hep beraber tüm kurumlarımızla çaba sarf ediyoruz." dedi.

Karaman, Büyük Samanlık Plajı'nın, öğrencilerin eğitimlerini en iyi şekilde uygulamalı alması dolayısıyla da önemli olduğunu dile getirdi.

Plajın yeniden Mavi Bayrak almasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Karaman, "Hem buraya gelen vatandaşlarımız memnun ayrılacak hem de burada eğitim gören öğrencilerimiz ileriye dönük tecrübeli bir şekilde buradan yola çıkacak. Bunları göz önünde bulundurarak tüm Fethiyeli hemşerilerimizi, vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum. Halkımızı buraya sahip çıkması, koruyarak kullanmaları noktasında buraya davet ediyoruz. Çünkü değerli bir yer. Bu değerli alanı hep beraber koruyup kullanacağız." diye konuştu.

Mavi Bayrak çekme törenine, protokol üyelerinin yanı sıra Fethiye Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde tedavi gören engelliler, ellerinde "Çevreyi hor gören geleceğini zor görür", "Doğa-Dünya temiz nefes" ve "Çevreyi bekçi ile değil akıl ve sevgi ile koru" yazılı dövizlerle katıldı.

Konuşmaların ardından Mavi Bayrak göndere çekildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistanlı üst düzey istihbarat görevlisi, Taliban'la vardıkları anlaşmayı AA'ya açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomimizin rekabet gücünü artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
Konya'daki "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı"nda hedefler başarıyla vuruldu
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor

Benzer haberler

Fethiye'de okulun işlettiği plaja Mavi Bayrak asıldı

Fethiye'de okulun işlettiği plaja Mavi Bayrak asıldı

Muğla'da çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Muğla'da 3 haftada yıldırım kaynaklı 28 orman yangını çıktı

Jandarmanın atlı ekibi Ölüdeniz'de bu sezon da görev başında

Jandarmanın atlı ekibi Ölüdeniz'de bu sezon da görev başında
Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, trafik kazasında yaralandı

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, trafik kazasında yaralandı
Fethiye ve Marmaris sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Fethiye ve Marmaris sahillerinde sıcak hava yoğunluğu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet