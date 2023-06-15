Dolar
23.66
Euro
25.67
Altın
1,932.73
ETH/USDT
1,635.10
BTC/USDT
24,913.00
BIST 100
5,404.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hakkari'de aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında polis ve muhafaza memurlarının da bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.

Ulaş Güven  | 15.06.2023 - Güncelleme : 15.06.2023
Hakkari'de aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı

Hakkari

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

"Esendere-1" adı verilen operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", örgüt faaliyetleri çerçevesinde rüşvet", "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik", 5607 sayılı kanuna muhalefet ve zimmet" suçlarından, aralarında 7 polis ve 8 gümrük muhafaza memurunun da bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.

Suçta elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda döviz, Türk lirası ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Aranan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistanlı üst düzey istihbarat görevlisi, Taliban'la vardıkları anlaşmayı AA'ya açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekonomimizin rekabet gücünü artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
Konya'daki "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı"nda hedefler başarıyla vuruldu
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor

Benzer haberler

Hakkari'de aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı

Hakkari'de aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı

Hakkarili aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Hakkari'de gönüllü öğretmenler köydeki öğrencileri müzikle buluşturdu

Hakkari'de gönüllü öğretmenler köydeki öğrencileri müzikle buluşturdu
Yüksekova'nın ilk kadın otobüs şoförü seferlere başladı

Yüksekova'nın ilk kadın otobüs şoförü seferlere başladı
Yüksekovalı öğrenciler teknoloji atölyelerinde kendilerini geliştiriyor

Yüksekovalı öğrenciler teknoloji atölyelerinde kendilerini geliştiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet