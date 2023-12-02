Feribot seferlerine fırtına engeli
Bursa, Çanakkale
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 4'ü daha fırtına nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
BUDO'nun 08.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi de aynı gerekçeyle gerçekleştirilememişti.
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferler iptal edildi
Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.