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Fatsa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 20 noktada su baskını meydana geldi.

Hayati Akçay  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
Fatsa'da sağanak su baskınlarına neden oldu Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

İlçede dün gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanağın ardından Bolaman ve Ilıca ırmaklarının debisi yükseldi.

Irmakların taşması sonucu Bolaman Mahallesi'ndeki bazı binaların zemin katındaki depoları su bastı, tarım arazileri de hasar gördü.

Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikmesi nedeniyle de sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, su tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.


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