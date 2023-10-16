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Fatsa'da sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Hayati Akçay, Nursel Kızıl  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Fatsa'da sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı Fotoğraf: Nursel Kızıl/AA

Ordu

İlçede akşam başlayan sağanak sonucu çok sayıda binanın giriş katı ile iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri suyu tahliye etmeye çalıştı.

Etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, sağanaktan etkilenen yerlerde inceleme yaptı.

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