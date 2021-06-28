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Fatih'te iş yeri yangını

Fatih'te bir iş yerinde çıkan ve çevredeki bazı binalara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Murat Paksoy   | 28.06.2021
Fatih'te iş yeri yangını

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Caddesi'ndeki bir oyuncak imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Plastik malzemeler ve hediyelik eşyaların da depolandığı iş yerinde kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki bazı iş yerlerine de sıçradı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Birçok ilçeden takviye olarak gönderilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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