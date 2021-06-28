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Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 28.06.2021
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların teröristlerin bir sızma girişimini daha önlediği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırı için Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

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