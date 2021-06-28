Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların teröristlerin bir sızma girişimini daha önlediği belirtildi.
Açıklamada, "Saldırı için Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.
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Komandolarımız teröristlerin bir sızma girişimini daha önledi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 28, 2021
Saldırı için Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/tzgkmFB2d8