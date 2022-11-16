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İskoçya Teknik Direktör Steve Clarke basın toplantısı düzenliyor İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir binanın doğal gaz kutusunda patlama meydana geldi. Olay yerinden yayındayız
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Fatih'te bir binanın doğal gaz kutusunda patlama meydana geldi

İstanbul Fatih'te doğal gaz kutusundaki patlamanın ardından bir binada çıkan yangın söndürüldü, yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Ali Derdiyok   | 16.11.2022
Fatih'te bir binanın doğal gaz kutusunda patlama meydana geldi Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata Sokak'ta yürütülen doğal gaz altyapı çalışması sırasında bir binanın doğal gaz kutusunda patlama oldu.

Patlamanın ardından çıkan yangında alevler, binanın giriş ve birinci katına sirayet etti. Olayda, işçiler ve o sırada sokaktan geçen vatandaşlar olmak üzere 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Binada büyük çapta hasar oluştu.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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