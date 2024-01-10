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Fatih Camisi imamı Usta'nın tedavisi hastanenin normal servisinde sürdürülecek

Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıda yaralanan cami imamı Kurra Hafız Galip Usta, tedavi gördüğü Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde normal servise alındı.

Alper Korkmaz, Elif Küçük  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Fatih Camisi imamı Usta'nın tedavisi hastanenin normal servisinde sürdürülecek

İstanbul

Saldırının yapıldığı 8 Ocak Pazartesi akşamından bu yana hastanede bulunan Usta'nın yoğun bakım servisindeki tedavisi tamamlandı.

Bugün hastanenin normal servisine alınan Usta'nın sağlık durumunun stabil olduğu, takip ve tedavisine burada devam edileceği öğrenildi.

Olay

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Usta ve Erdem hastaneye kaldırılmıştı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Ö.S'nin çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.

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