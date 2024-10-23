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Gündem

Eskişehir'de sis etkili oldu

Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu.

Yavuz Emrah Sever  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Eskişehir'de sis etkili oldu Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever/AA

Eskişehir

Günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Eskişehir-Ankara kara yolunda araç sürücüleri kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, trafik güvenliği için güzergahlarda tedbir aldı.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, Porsuk Çayı çevresinde güzel manzaralar oluşturan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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