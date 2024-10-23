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Bolu ve Kocaeli'de sis ulaşımı yavaşlattı

Bolu ve Kocaeli'de sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü mevkilerde araç trafiği yavaşladı.

İbrahim Aktaş, Mehmet Emin Gürbüz  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Bolu ve Kocaeli'de sis ulaşımı yavaşlattı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Kocaeli

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde görüş mesafesinin azalması sonucu ulaşım aksadı.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kocaeli'de bazı evler silüet görüntüsü verdi

Kocaeli'ni bazı bölgelerinde sis etkisini gösterdi. Kentte sabahın ilk saatlerinden itibaren İzmit ilçesinin yüksek kesimleri ile deniz kıyılarının bir bölümünde yer yer sis görüldü. Bazı evler, sis nedeniyle silüet görüntüsü verdi.

Görüş mesafesinin düştüğü mevkilerde araç trafiği yavaşladı.

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