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Eskişehir'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Eskişehir'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Emrah Yaşar   | 11.06.2022
Eskişehir'de sağanak, su baskınlarına neden oldu Fotoğraf: Emrah Yaşar - AA

Eskişehir

Eskişehir'de öğleden sonra aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken zaman zaman doluya dönüşen yağış nedeniyle trafikte aksamalar da yaşandı.

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