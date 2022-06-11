Ankara'daki sağanakta bir kişi hayatını kaybetti
Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi'nde sel sularına kapılan kişinin cesedine, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı.
Ankara
Ankara'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Altındağ Karapürçek Mahallesi Tatlar Deresi, yoğun yağış nedeniyle taştı, çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi.
Rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan 27 yaşındaki İlkay Yiğit'in sel sularına kapıldığı öğrenildi.
Kayıp ihbarı üzerine 21 kişilik AFAD ekibi ile 23 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi bölgeye sevk edildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu Yiğit'in cansız bedeni, dere kenarında, sel sularıyla sürüklenen ağaç dallarının arasında bulundu.
Kentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu. Bazı cadde, bulvar ve sokaklarda da trafikte aksamalar yaşandı.
Kentin merkezinde sağanağa metro istasyonları ve otobüs duraklarında yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.
Sağanaktan en çok etkilenen ilçelerden biri Çankaya oldu. Yağmur suları, Kırkkonaklar semtinde bulunan vadiyi adeta nehre dönüştürdü.
Şiddetli yağmur ve dolu, çarpıcı görüntüler ortaya çıkardı
Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kararan bulutlar nedeniyle kent bir süreliğine karanlığa büründü. Yağış sonrası suların yükselmesi üzerine bazı vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak karşıdan karşıya geçmeye çalıştı.
Atakule ve etrafında bazı ağaçlar devrilirken, bu durum trafiği de olumsuz etkiledi. Dikmen, Keçiören, Etimesgut ve Balgat'ta da bazı ağaçlar devrildi, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'nde bir binanın çatısı şiddetli rüzgarla önce karşı binaya çarptı, ardından yolda park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü.
Yük asansörü, eşya taşıdığı sırada yan binaya devrildi
Çatının çarptığı binadaki bazı dairelerin camları kırıldı, binanın dış cephesinde hasar oluştu. Çatıdan ve çarptığı binadan kopan parçalar park halindeki diğer araçlarda maddi hasara yol açtı.
Polisin önlem aldığı caddede Büyükşehir Belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.
Alacaatlı'da bir nakliye firmasına ait yük asansörü, eşya taşıdığı sırada yan binaya devrildi.
Bir kişi caddede sürüklenen aracın altında kaldı
Ankara'da sağanak sonrası bir motosiklet sürücüsü arabanın tekerine sıkıştı https://t.co/OzxGLgEKI0 pic.twitter.com/GvjKTiIrf4— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) June 11, 2022
Genelkurmay Kavşağındaki alt geçidin suyla dolması üzerine bu yol trafiğe kapatıldı. Kazım Karabekir Caddesi'nin bir bölümünde de trafik kesildi.
Mamak'ta su baskını yaşanan caddede sürüklenen aracın altında bir kişi kaldı. Yaralanan vatandaş çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Etimesgut Devlet Mahallesi alt geçidinde 14 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Molozlar ve taşlar caddelere sürüklendi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Sağanak nedeniyle şu ana kadar 2217 ihbarda bulunuldu
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlediği basın toplantısında, Ankara ve çevresinde etkili olan sağanağa ilişkin son durumu paylaştı.
Sağanak nedeniyle Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinden yoğun ihbarlar aldıklarını aktaran Çataklı, özellikle Çankaya ilçesinde saat 14.30'dan sonra metrekareye 28 kilogram yağış düştüğünü ifade etti.
Çataklı, "İl genelinde 1939'u 112 üzerinden itfaiyeye, 278'i AFAD il müdürlüğüne olmak üzere toplam 2 bin 217 ihbar yapıldı. Bunlar çoğunlukla su baskını, ağaç devrilmesi, çatı uçması, araç zarar görmesi gibi... İnsanların mahsur kalmalarına yönelik ihbarlar da oldu." diye konuştu.
"Yağışlı hava gece ve yarın da etkili olacak"
Bakanlık Sözcüsü Çataklı, meteorolojik uyarılara göre, yağışlı havanın gece yarısından sonra yine etkili olmasının beklendiğini vurguladı.
Çataklı, gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara Bölgesi geneli, sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzeyinde kuvvetli sağanağın etkili olmasının beklendiğini belirtti. Çataklı, öğle saatlerinden sonra da Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum, Amasya, Tokat, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu Erzurum, Kars, Ardahan, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yaşanabileceğini söyledi.
"Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde meteorolojinin yarın da dahil olmak üzere bir uyarısı var" diyen Çataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da gelişmeleri yakinen takip ettiğini vurguladı.
"Yağışlar 40 yerleşim yerinde etkili oldu"
Çataklı, şu ana kadar Ankara ve çevresinde 40 yerleşim yerinde yağışların etkili olduğunu, Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimine (SAKOM) ulaşan bir yaralı bilgisinin ise bulunmadığını aktardı.
SAKOM'a yaralıların ambulanslarla taşınması durumunda bilgi girildiğini belirten Çataklı, "Kendi imkanlarıyla veya ambulans dışında farklı şekillerde hastanelere müracaat etmiş hafif yaralı 3 kişi var ama hayati tehlikeleri bulunmuyor." açıklamasında bulundu.
Kırıkkale'de tüm vatandaşlara sesli uyarı mesajı gönderildi
Çataklı, Trabzon'da 2 Haziran'da yapılan "Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı"nda bütün operatörler üzerinden uyarı gönderme mesajı uygulamasının denendiğini anımsatarak, şöyle konuştu:
"Bu uyarı sistemini yağışların Ankara'dan sonra devam edeceği istikamet olan Kırıkkale'de denedik. Bütün operatörler üzerinden vatandaşlarımıza sesli bir uyarı mesajı sistemi üzerinden gönderdik. İl genelinde etkili yağış beklendiğini, vatandaşlarımızın tedbirli tedbirli olması gerektiği yönünde de uyarılarımızı ilettik."
"Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları yakinen takip etmesinde fayda var"
Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "AFAD hem Başkanlıkta hem de illerimizde teyakkuz halinde süreci takip ediyor. Vatandaşlarımızın da dikkatli olmalarında fayda var. İnşallah kazasız, belasız bu süreci atlatırız ama özellikle vatandaşlarımızın tedbirli olması, meteorolojik uyarıları yakinen takip etmesinde fayda var." uyarısında bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan sağanak açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte öğleden sonra etkili olan ve su baskınlarına da neden olan sağanağa ilişkin sosyal medya hesabından videolu açıklamada bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün yaptığı "turuncu uyarı" sonucunda, Ankara merkezde fırtına şeklinde gök gürültülü sağanak meydana geldiğini belirten Yavaş, "Sağanak nedeniyle Ankara Belediyemize şu ana kadar, ev ve iş yeri ile caddelerde yaklaşık 300 bölgede su baskını, 35 ağaç devrilmesi, 23 çatı uçması, üç elektrik direği devrilmesi ihbarı ulaşmış, 35 vatandaşımız ise kurtarılmıştır." bilgisini paylaştı.
"Kendi ölçülerinde tedbirini almalarını rica ediyorum"
Ekiplerin derhal ihbar bölgelerine sevk edildiğini aktaran Yavaş, şunları kaydetti:
"Kahramankazan'dan Ayaş'a, Mamak'tan Gölbaşı'na kadar genel olarak yağışlar Ankara'nın her tarafında hüküm sürmüş, şu anda yavaş yavaş ayrılmak durumundadır. Tüm birimlerimizden 1277 araç, 3 bin 138 personelimiz halen alanda çalışmaktadır. Mağduriyetin giderilmesi için '153' No'lu telefonumuzu arayabilirsiniz.
Salı gününe kadar bu yağışlar devam edecektir ve ekiplerimizin hepsi hazır durumda bekleyecektir. Ben de Ankaralı hemşehrilerimin bu durumu nazara alarak, salı gününe kadar devam edecek yağışlardan dolayı kendi ölçülerinde tedbirini almalarını özellikle rica ediyorum. Ankara'mıza geçmiş olsun diyorum. Çok şükür şu ana kadar bize bildirilen can kaybı bulunmamaktadır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.