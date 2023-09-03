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Eskişehir'de sağanak etkili oldu

Kentte öğleden sonra aniden bastıran kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı.

Yavuz Emrah Sever, Emrah Yaşar  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Eskişehir'de sağanak etkili oldu

Eskişehir

Özellikle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, TEKSAN Sanayi Sitesi, Eskişehir Toptancılar Sitesi ve Oto Galericiler Sitesi'ndeki yollarda su birikintilerinin oluştuğu gözlendi.

Biriken suda ilerlemeye çalışan bazı araçlarda hasar meydana gelirken birçok araç da arıza nedeniyle yolda kaldı.

Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda yoldaki su birikintisi nedeniyle bir motosiklet devrildi.

Trafik polisleri seyir halindeki araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Görevli ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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