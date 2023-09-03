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Büyükçekmece'de yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi

Büyükçekmece'de park halindeyken yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Mehmet Kara  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Büyükçekmece'de yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi Fotoğraf: Mehmet Kara/AA

İstanbul

Pınartepe Mahallesi'nde park halindeki 142-B hatlı körüklü İETT otobüsünden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sırasında boş olduğu öğrenilen otobüs kullanılamaz hale geldi.

İBB ekiplerinin yanan otobüsü kaldırma çalışmaları sürerken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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