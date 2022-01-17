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Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Emrah Yaşar   | 17.01.2022
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu Fotoğraf: Emrah Yaşar / AA

Eskisehir

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kentte, günlük hayat olumsuz etkilenirken Porsuk Çayı'nın yüzeyi bazı kesimlerde buz tabakasıyla kaplandı. Durumu fark eden bazı vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

Kentte soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

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