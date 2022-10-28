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Eskişehir-İstanbul YHT hattında ek seferler devam ediyor

Ulaştırma Memur-Sen Eskişehir Şube Başkanı Zafer Karadağ, Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) Eskişehir-İstanbul hattında başlatılan ek seferlerin ilgi gördüğünü söyledi.

Atahan Gezer   | 28.10.2022
Eskişehir-İstanbul YHT hattında ek seferler devam ediyor Fotoğraf: Atahan Gezer/AA

Eskişehir

Karadağ, yaptığı açıklamada, yolcuların, Eskişehir ile İstanbul arasında 10 Eylül'de konulan karşılıklı ek seferlerden memnun olduğunu dile getirdi.

Ek seferler kapsamında saat 06.00'da Eskişehir'den Söğütlüçeşme'ye giden bir trenin bulunduğunu, bu trenin 20.40'ta döndüğünü belirten Karadağ, "Özellikle Eskişehir'de yaşayan vatandaşlarımız için konulan bir tren. Bu tren, İstanbul yolculuğunu büyük ölçüde rahatlattı." dedi.

Karadağ, geçen yıl eylülde bu güzergahta 180 bin 300 olan toplam yolcu sayısının bu sene aynı ayda 280 bin 200'e yükseldiğini ifade etti.

YHT ek seferleriyle Eskişehir-İstanbul hattında karşılıklı olarak 1,5 ayda toplam 33 bin 500 yolcu taşındığı bilgisini veren Karadağ, "Yolcu talebimiz artmış durumda. Ek seferler sıklaştırılırsa bu talebin daha da artacağına inanıyorum. Ankara için de ek sefer talepleri geliyor. Bu talebi ilgililere ilettik." diye konuştu.

Yolculardan Zilan Yazgılı da ek seferlerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ağabeyi İstanbul'da yaşadığı için sık sık bu kente gittiğini söyleyen Yazgılı, "Seferler daha da artırılırsa iyi olur çünkü yoğunluktan dolayı bilet bulmak bazen zor oluyor." dedi.

Lokman Kurucu da YHT ile yolculuğun daha hızlı ve konforlu olduğunu belirtti.

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