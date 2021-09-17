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Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ hakkında dava açıldı

AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Abdurrahman Müfit Yetkin, Bekir Bozdağ, Mehmet Ceylan ve Yahya Doğan'ın suç duyurusu üzerine, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında açılan soruşturma tamamlandı.

Tanju Özkaya   | 17.09.2021
Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ hakkında dava açıldı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, AK Parti milletvekilleri Aydın, Elitaş, Yetkin, Bozdağ, Ceylan ve Doğan'ın isimleri müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, Başbuğ'un 28 Ocak 2020'de ulusal bir kanalda "FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin" tartışmalara yönelik değerlendirme yaptığı, bu esnada bazı milletvekillerine hakaret içeren ifadeler kullandığı aktarıldı.

Başbuğ'un, o dönem milletvekilli olan müştekilerin, FETÖ'nün direktifi doğrultusunda kanun değişikliği teklifi yaptığı iddiasında bulunduğu aktarılan iddianamede, söz konusu ifadelerin, fikir ve düşünce özgürlüğü sınırlarını aştığı belirtilerek, şu tespite yer verildi:

"Şüphelinin 'Şimdi ben burada çok açık konuşuyorum, 26 Haziran 2009, bu iki konuyu içeren kanun teklifi, kanun teklifi değil mi? Ben bir ipucu veriyorum. Çünkü bu kanun teklifi tamamen FETÖ'nün direktifi ile emri ile hazırlandığını düşündüm. Bu kanun teklifini kim, neden, nasıl o gün 25'i 26'ya bağlayan gece yarısı gündeme getirdi?' şeklindeki beyanla söz konusu kanun değişikliği tekliflerinin silahlı terör örgütü FETÖ'nün direktifiyle hazırlandığını beyan etmek suretiyle söz konusu kanun değişikliği teklifini hazırlayarak TBMM'ye sunan milletvekillerine, FETÖ'nün direktif ve emri ile hareket ettikleri iddiasının isnat olunduğu ve müşteki milletvekillerinin terör örgütünün emir ve direktifleriyle hareket eden kişiler olarak nitelendirildikleri anlaşılmaktadır."

İddianamede, Başbuğ'un, kullandığı ifadelerle zincirleme şekilde "kamu görevlisine hakaret" suçunu işlediği aktarılarak, 1 yıl 5 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İlker Başbuğ, söz konusu televizyon programında, askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan torba yasadaki maddeyi hatırlatarak, "26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın. 'FETÖ'nün siyasi ayağı yok' dersek gerçek inkar olur." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri 7 Şubat 2020'de Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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