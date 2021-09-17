Türkiye'den Nijerya'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno eyaletinde gerçekleştirilen ve 12 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 16 Eylül 2021'de düzenlenen terör saldırısında 12 askerin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden askerlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.