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Türkiye'den Nijerya'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno eyaletinde gerçekleştirilen ve 12 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Behlül Çetinkaya   | 17.09.2021
Türkiye'den Nijerya'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 16 Eylül 2021'de düzenlenen terör saldırısında 12 askerin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden askerlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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