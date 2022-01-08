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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor
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Erzurum'da yoğun sis etkili oldu

Muhammet Mutaf   | 08.01.2022
Erzurum'da yoğun sis etkili oldu

Erzurum

Erzurum şehir merkezinde yoğun sis etkili oldu.

Gece soğuk havanın ardından sabah saatlerinde il merkezinde yoğun sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Çevre yolunda da etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami gibi tarihi yapılar da sisle kaplandı.

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