Dolar
28.44
Euro
30.55
Altın
1,987.16
ETH/USDT
1,893.90
BTC/USDT
34,966.00
BIST 100
7,862.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Gazze’den yayındayız Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem

Erzurum'da yapımı tamamlanan 1072 Saltuklu Millet Bahçesi açıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum’un en nitelikli, en görkemli ve birbirinden farklı hizmet alternatiflerine sahip sosyal ve sportif yaşam alanlarının sayısını artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Faruk Küçük  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Erzurum'da yapımı tamamlanan 1072 Saltuklu Millet Bahçesi açıldı

Erzurum

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 1072 Saltuklu Millet Bahçesi'nin açılışı yapıldı.

Yakutiye Belediyesince 10 bin metrekarelik alanda yapılan millet bahçesi, Yakutiye Müftüsü Selim Şahin'in okuduğu duanın ardından kurdele kesilerek açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açılışta yaptığı konuşmada, insanların kaliteli zaman geçirebilecekleri mekanlar ve sosyal yaşam alanlarının şehirlere nitelik kazandırdığını söyledi.

Erzurum'da ilçe belediyeleriyle halkın beklentileri doğrultusunda sosyal yaşam alanlarına bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Sekmen, "Bizler, şehrimiz ve ilçelerimize devasa büyüklükte millet bahçeleri yaptık. Nice yeşil alanlarımızı halkımızın hizmete sunduk. Erzurum’un en nitelikli, en görkemli ve birbirinden farklı hizmet alternatiflerine sahip sosyal ve sportif yaşam alanlarının sayısını artırmaya devam edeceğiz." dedi.

"10 yılda 59 bin 850 ağaç ve 3 milyon 670 bin çalı grubunu toprakla buluşturduk"

Yaz sezonunda insanların doğayla iç içe vakit geçirmeleri için 10 yılda 300'ü aşkın park ve mesire alanını hizmete sunduklarını dile getiren Sekmen, şöyle konuştu:

"10 yılda 59 bin 850 ağaç ve 3 milyon 670 bin çalı grubunu toprakla buluşturduk. Zaman içerisinde elbette bunlara yenilerini ekleyecek ve kadim şehir Erzurum’da Dadaşlar'ın hizmetine sunacağız. Siz değerli hemşehrilerimizin istek, arzu ve beklentileri doğrultusunda Erzurum için birlikte çalışacak, birlikte koşacak ve koşturmaya devam edeceğiz. Bilmelisiniz ki destek sizden oldukça biz dünyayı bile sırtımızda taşımaya hazırız. Biz milletimize hizmet için varız. 1072 Saltuklu Millet Bahçe'mizin Erzurum’a ve kıymetli hemşehrilerime hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yapımı tamamlanan millet bahçesine "1072 Saltuklu" ismini verdiklerini belirterek, "Türkiye’mizin yeni yüzyılının çok daha müreffeh olacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Bayrağı en ileriye taşımak için var gücümüzle gece gündüz demeden, yılmadan, yorulmadan çalışacağız. 1072 Saltuklu Millet Bahçe'mizin hayırlı olmasını diliyor, bu toprakları bize yurt kılan ecdadımızı saygı ve şükranla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılışa AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, siyasi parti ve kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Trabzon Valiliğini ziyaret etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze meselesi yeryüzünde yeni bir hayrın kapılarını da sonuna kadar açıyor
Yargıtay Başkanı Akarca: Savaş suçlularının hukuk önünde hesap vereceklerine inanıyorum
Erzurum'da yapımı tamamlanan 1072 Saltuklu Millet Bahçesi açıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken'la görüşmesinde, Gazze'de acilen ateşkes istedi

Benzer haberler

Erzurum'da yapımı tamamlanan 1072 Saltuklu Millet Bahçesi açıldı

Erzurum'da yapımı tamamlanan 1072 Saltuklu Millet Bahçesi açıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Artık çağın en yeni kanunlarına sahip olan bir ülkeyiz

Hobi olarak 3 keçiyle hayvancılığa başlayan kadın mimar sürü sahibi oldu

Erzurum'un kırsal mahallelerinde sonbahar renkleri hakim oldu

Erzurum'un kırsal mahallelerinde sonbahar renkleri hakim oldu
Akciğer kanserinde erken teşhis için "40 yaşından sonra yılda bir akciğer filmi" öneriliyor

Akciğer kanserinde erken teşhis için "40 yaşından sonra yılda bir akciğer filmi" öneriliyor
Kars, Ardahan ve Erzurum'da soğuk hava ve kırağı etkili oldu

Kars, Ardahan ve Erzurum'da soğuk hava ve kırağı etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet