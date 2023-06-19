Dolar
23.61
Euro
25.77
Altın
1,951.69
ETH/USDT
1,719.90
BTC/USDT
26,432.00
BIST 100
5,361.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Erzurum'da kentsel dönüşümle riskli yapılar yıkılıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesince kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli yapıların yıkımına devam ediliyor.

İlhami Erkılıç  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Erzurum'da kentsel dönüşümle riskli yapılar yıkılıyor Fotoğraf: İlhami Erkılıç/AA

Erzurum

Yakutiye ilçesinin Muratpaşa Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde, "Muratpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm 1. Etap Yıkım Töreni" düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, kentsel dönüşüm ve gelişim hamleleri kapsamında, söz konusu mahallede yapılacak yeni ofis ve iş yerlerinin hayırlı olmasını diledi.

Erzurum'un en eski yerleşim birimlerinden olan mahallede kentsel dönüşüm projesiyle bölgede yeni ticari alan oluşturacaklarını ifade eden Sekmen, "Risk taşıyan binaların yıkımıyla başlayan ve sonra da modern tasarımla taçlandıracağımız projemizle mahallemizin kentsel estetiğine de yeni çehre kazandıracağız. 2 bin metrekare alanda 9 riskli bina ve 18 bağımsız birimden oluşan bölgede, inşallah ilçemize yakışan projeyi beğeninize sunacağız." diye konuştu.

Belediye imkanları ve TOKİ işbirliği ile Erzurum'un dört bir yanını modernize ettiklerini dile getiren Sekmen, "Kentsel dönüşüm yaparken insanların sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimini de göz önünde bulunduruyoruz. Vatandaşların destek ve duasıyla Erzurum, yaşanabilir kentler sıralamasında zirvenin sahibi olacak." dedi.

Konuşmaların ardından iş makineleriyle mahalledeki eski yapıların yıkımına başlandı.

Törene, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da kentsel dönüşümle riskli yapılar yıkılıyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kahramanmaraş'ta su taşkını tarım arazilerine zarar verdi
AYM, HDP'ye ödenen Hazine yardımına bloke konulması talebini karara bağladı
İstanbul'un barajlarında su seviyesi yüzde 45,89 olarak ölçüldü

Benzer haberler

Erzurum'da kentsel dönüşümle riskli yapılar yıkılıyor

Erzurum'da kentsel dönüşümle riskli yapılar yıkılıyor

Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi açıldı

Dedesinden gördüğü yöntem "çevre dostu yakıt" projesi hazırlamada ilham kaynağı oldu

Dedesinden gördüğü yöntem "çevre dostu yakıt" projesi hazırlamada ilham kaynağı oldu
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü
Hatay Belen'de ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı

Hatay Belen'de ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet