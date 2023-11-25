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Erzurum'da çil keklikler karlar üzerinde yiyecek ararken görüntülendi

Yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanan Erzurum'da, karlar üzerinde yiyecek ararken çil keklikler görüntülendi.

İlhami Erkılıç  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
Erzurum'da çil keklikler karlar üzerinde yiyecek ararken görüntülendi

Erzurum

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkisini gösterdiği Erzurum'da, yaban ve sokak hayvanları olumsuz etkileniyor.

Kentin yüksek kesimlerinin yanı sıra kırsaldaki arazilerinin karla kaplanmasından dolayı yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak bir süre önce kırsal alanda karlar üzerinde dolaşan çok sayıda çil keklik gördü.

Albayrak kekliklerin karlı arazide yiyecek aramasını ve dolaşmasını kamerayla görüntüledi.

Bir süre keklikleri gözlemleyen Albayrak bölgede görüntülediği yaban hayatını, konum belirtmeden sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Albayrak, AA muhabirine, çil kekliklerin, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde yaygın bulunan küçük kuş türü olduğunu söyledi.

Kekliklerin genellikle ova ve bozkırlarda yaşadığını belirten Albayrak şunları kaydetti:

"Keklikleri dişileri erkeklerden daha iri ve renkli olup tüyleri genellikle çil desenlidir. Çil keklikler genellikle tohumlar, böcekler ve bitkilerle beslenirler. Usulsüz avcılık ve habitat kaybı gibi nedenlerle popülasyonları bazı bölgelerde azalsa da koruma, bakım ve besleme çabaları ile bu durum kontrol altına alınıyor."

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