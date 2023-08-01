Dolar
26.97
Euro
29.62
Altın
1,944.30
ETH/USDT
1,851.10
BTC/USDT
29,191.00
BIST 100
7,168.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Erzurum'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Erzurum'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

İsa Toprak  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
Erzurum'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.37'de merkez üssü Erzurum'un Narman ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nijer Başbakanı Mahamadou, darbecilere karşı uluslararası camiadan yardım istedi
Milli voleybolcu Baladın'ı tehdit ettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı
Erzurum'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'den sıcak hava uyarısı
Hatay'da askeri aracın tıra çarpması sonucu 10 asker yaralandı

Benzer haberler

Erzurum'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Erzurum'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Konya'da 5 büyüklüğünde deprem

Bakan Şimşek, depremden etkilenen esnafın kredi borçlarının 6 ay erteleneceğini açıkladı

Hataylı usta, depremlerde hasar gören camilerdeki ses sistemlerini gönüllü onarıyor

Hataylı usta, depremlerde hasar gören camilerdeki ses sistemlerini gönüllü onarıyor
Depremden etkilenen Afşin'de ticaret hayatı konteyner çarşılarda sürüyor

Depremden etkilenen Afşin'de ticaret hayatı konteyner çarşılarda sürüyor
Adana'da depremde 42 kişinin öldüğü apartmanın betonu "standart dışı" çıktı

Adana'da depremde 42 kişinin öldüğü apartmanın betonu "standart dışı" çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet