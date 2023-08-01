Erzurum'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Erzurum'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.37'de merkez üssü Erzurum'un Narman ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.