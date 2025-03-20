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Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abdullah Sarica  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.33'te merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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