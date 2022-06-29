Dolar
16.67
Euro
17.50
Altın
1,821.24
ETH/USDT
1,129.20
BTC/USDT
20,128.00
BIST 100
2,490.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Madrid'de düzenlenen 32. NATO Zirvesi NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Aykut Karadağ   | 29.06.2022
Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda, Hakkari Kırıkdağ köyü kırsalında dün 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçamayacaksınız! Eren Abluka-2'de, Hakkari Kırıkdağ köyü kırsalında 28 Haziran'da JÖH ve jandarma komando birliklerince J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz. Kahraman evlatlarımıza tebrikler." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı da bölgede operasyonların devam ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
Elektronik ticarete yönelik düzenlemeler içeren teklif TBMM Başkanlığına sunuldu
New York'un Times Meydanı'na 15 Temmuz şehitleri anısına 251 çift ayakkabı konuldu
Türkiye, Madrid'deki 'Üçlü Muhtıra'yla terörle mücadelede ciddi kazanımlar elde etti

Benzer haberler

Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Huzur ortamı Çukurca'nın saklı güzelliklerini ortaya çıkardı

Doğaseverlerin yeni rotası Hakkari'de turizm hareketliliği

Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de yılbaşından bugüne kadar 13 tane DEAŞ'lı canlı bomba bulduk

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de yılbaşından bugüne kadar 13 tane DEAŞ'lı canlı bomba bulduk