Dolar
9.81
Euro
11.35
Altın
1,826.25
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,615.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
logo
Gündem

Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

Murat Asil   | 10.11.2021
Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

Kayseri

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kayak merkezinin bulunduğu alan beyaza büründü.

Sabah saatlerinde 3 bin 916 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erciyes'te, 1200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da tesislerin olduğu bölge karla kaplandı.

Yağmurun etkili olduğu Kayseri kent merkezinde ise gece sıfırın altında 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 5 derece ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Salgınla mücadelenin eksik parçası Kovid-19 ilaçlarıyla tamamlanacak
Türkiye'de 28 bin 662 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de 1 Nisan'dan itibaren sağlık çalışanları için Kovid-19 aşısı zorunlu olacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 755 bin 724'e çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir

Benzer haberler

Mimar Sinan'ın izinden giden öğrenciler taş ve mermer ocağında eğitim alıyor

Mimar Sinan'ın izinden giden öğrenciler taş ve mermer ocağında eğitim alıyor

Kartalkaya'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

PKK'lı teröristin yakalanması şehit ailesini mutlu etti

PKK'lı teröristin yakalanması şehit ailesini mutlu etti
AK Parti'li Kurtulmuş: Ekonomik sorunları çözmek için olağanüstü gayretle mücadele ediyoruz

AK Parti'li Kurtulmuş: Ekonomik sorunları çözmek için olağanüstü gayretle mücadele ediyoruz
ERÜ yerleşkesinde yaşayan gelenilerde yeni bakteri türü keşfedildi

ERÜ yerleşkesinde yaşayan gelenilerde yeni bakteri türü keşfedildi