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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2022-EKPSS) sonuçları açıklandı.

Sefa Şahin   | 18.05.2022
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 24 Nisan'da uygulanan 2022-EKPSS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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