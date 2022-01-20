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Emniyet'ten sürücülere 'kış lastiği' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sürücülerin kış lastiği ve standartlara uygun lastik kullanımına yönelik uyarıda bulundu.

Hamdi Çelikbaş   | 20.01.2022
Emniyet'ten sürücülere 'kış lastiği' uyarısı

Ankara

EGM'den yapılan açıklamada, son iki gündür Türkiye genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu hatırlatılarak, bu nedenle kara yollarındaki trafik akışının olumsuz etkilendiği ve ana arterlerde zaman zaman ulaşımın kesintiye uğradığı hatırlatıldı.

Trafikte yaşanan aksamaların kar yağışından kaynaklı olmakla birlikte özellikle ticari olarak yük taşıyan araçlar ile bazı bireysel araçların kış ve kar şartlarına uygun lastik kullanmamasının yolların ulaşıma kapanmasının başlıca nedeni olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sürücülerin tüm uyarı ve ikazlara rağmen uygun olmayan lastiklerle yola devam etmek istemeleri nedeniyle kayarak yoldan çıktıkları, yolda kaldıkları, trafik kazasına karıştıkları ve arkalarından gelen trafiğin de durmasına neden olarak yığılmalara ve bu bölgelere erişmede gecikmelere sebebiyet verdiği görülmüştür. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesinde kış lastiği kullanımına yer verilmiş, Bakanlığımızca trafik birimlerimize gönderilen 'Kış mevsiminde alınması gereken tedbirler' konulu talimatta da bu denetimlerin önemi vurgulanmıştır."

Açıklamada, şehirlerarası seyahat edecek vatandaşların ve ticari araç sürücülerinin kış lastiği ve standartlara uygun lastik kullanımı konusuna göstereceği hassasiyet ve dikkatin, trafiğin daha güvenli olmasını sağlayacağı vurgulandı.


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